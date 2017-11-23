650 кінських сил та 300 км/год: стали відомі характеристики першого кросоверу Lamborghini (фотогалерея)

Перший кросовер Lamborghini під назвою Urus презентують вже в 2017 році. Його оснастять 4,0-літровим бензиновим твін-турбо мотором V8.

Розгін до 100 км/год у кросовера буде займати 3,7 секунди. Максимальна швидкість - 300 км на годину, пише "Новое время", посилаючись на MotorTrend.

Новий Lamborghini Urus базується на виробничій платформі MLB Evo, яка також лягла в основу розкішного Bentley Bentayga. Мауріціо Реггіані, директор Lamborghini з досліджень і розробок, зазначає, що мотора від Bentayga новинка не отримає, тому що мотор W12 не підходить для ринку Китаю. Потужність 4,0-літрового бітурбований двигуна V8, який поставлять на Urus, складе 650 кінських сил.

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Машину, за даними видання MotorTrend, укомплектують найбільшими гальмами в світі. На передній осі встановлять 17,3-дюймові вуглецево-керамічні диски з 10-поршневими супортами, а ззаду 14,6-дюймові диски з чотирма поршнями.

Прем'єра першого в історії компанії Lamborghini серійного кросовера відбудеться 4 грудня в італійському місті Сант-Агата-Болоньєзе. У 2018 році автовиробник планує випустити близько 1000 кросоверів, а роком пізніше обсяг виробництва збільшать до 3500 автомобілів на рік.