"Чорна п'ятниця": ціна бензину сягнула дворічного максимуму - 30 гривень за літр

Вартість на АЗС бензину марки А-95 вперше після 2015 року досягла рекордного значення — 29,99 гривні за літр.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомив аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко.

"З 23 на 24 листопада в мережах АЗС великих операторів ринку, таких як ОККО і WOG всі марки бензинів і дизельного палива подорожчали на 50 копійок за літр. Таким чином, вартість А-92 становить 28,99 гривні за літр, А-95 — 29,99 гривні за літр, А-95 "Преміум" - 30,99 гривні за літр, дизельне паливо — 27,49 гривні за літр, дизпаливо "Преміум" - 28,49 гривні за літр", - повідомив експерт, додавши, що ціна на бензин А-95 досягла такого рекордного значення вперше з лютого 2015 року, коли гривня девальвувала до позначки 30 гривень за долар і ринок був у паніці.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в Україні ціни на паливо зросли в середньому на 1,5 гривні за літр. За словами Сіренка, це було обумовлене збільшенням вартості нафтопродуктів на європейському ринку, за ціновими індикаторами якого працює український ринок.

У жовтні і листопаді зростання вартості палива в Україні продовжилося. Наприклад, протягом 11-12 листопада ціни на АЗС в середньому зросли на 10-60 копійок за літр.