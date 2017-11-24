З Wi-Fi та телевізорами для кожного пасажира: у МАУ з'явиться сучасний Boeing 777 (відео)

Найбільший в Україні авіаперевізник, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" - впровадить бездротовий супутниковий інтернет на борту нового літака Boeing 777 з лютого 2018 року.

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Про це повідомила менеджер з маркетингу авіакомпанії Христина Ганькевич під час прес-конференції.

"Wi-Fi буде доступним для пасажирів на рейсах Boeing 777 з лютого 2018 року", - сказала вона.

Зазначається, що салон авіалайнера 777-200ER виконаний в стилі Boeing Signature Interior з збільшеними полицями для багажу і непрямим освітленням. Ширина салону (5,87 метра) дозволяє вмістити в ряд до 10 крісел.

Оскільки літак призначений для довгих перельотів, багато авіакомпаній обладнують салон мультимедійними системами розваг.

Підкреслюється, що в процесі створення лайнера, особлива увага було приділена побажанням пасажирів. На думку Boeing, завдяки цьому лайнер вийшов найбільш споживчо-орієнтованим у світі.