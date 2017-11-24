У Житомирі в рамках проекту бюджету участі облаштовують спуск до річки Кам’янки

16:19, 24 листопада 2017
Транспорт/Звя'зок
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За  даними міськради, реалізацію цього  проекту планують завершити до середини грудня цього року.

zt-rada.gov.ua

У Житомирі в рамках проекту бюджету участі облаштовують спуск до річки Кам’янки. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, в рамках реалізації двох  проектних пропозицій бюджету участі   в обласному центрі тривають роботи з облаштування пішохідної доріжки та будівництва сходів до Кам’янки.

За  даними міськради, реалізацію цього  проекту планують завершити до середини грудня цього року.

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«Попередня дата завершення реалізації  проекту - 20 грудня, але все залежить від погодних умов. Підготовчі роботи всі зроблені, зараз тривають бетонні робити,  понад 30% з яких вже виконані. Крім того, ще необхідно здійснити зварювальні роботи з облаштування перил», –  цитує прес-служба відомства начальника управління комунального господарства Житомирської міської ради Олександра Марцуна.

 Як повідомляв УНІАН, у 2016 році  у Житомирі вперше стартував бюджет участі,  або, як його ще називають, громадський бюджет - інструмент, за допомогою якого мешканці міста залучаються до розподілу частини міського бюджету.

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