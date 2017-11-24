У Житомирі в рамках проекту бюджету участі облаштовують спуск до річки Кам’янки. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, в рамках реалізації двох проектних пропозицій бюджету участі в обласному центрі тривають роботи з облаштування пішохідної доріжки та будівництва сходів до Кам’янки.

За даними міськради, реалізацію цього проекту планують завершити до середини грудня цього року.

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«Попередня дата завершення реалізації проекту - 20 грудня, але все залежить від погодних умов. Підготовчі роботи всі зроблені, зараз тривають бетонні робити, понад 30% з яких вже виконані. Крім того, ще необхідно здійснити зварювальні роботи з облаштування перил», – цитує прес-служба відомства начальника управління комунального господарства Житомирської міської ради Олександра Марцуна.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році у Житомирі вперше стартував бюджет участі, або, як його ще називають, громадський бюджет - інструмент, за допомогою якого мешканці міста залучаються до розподілу частини міського бюджету.