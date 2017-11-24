Порошенко про "відкрите небо" з Європою: м'яч знаходиться на полі ЄС

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Євросоюз має виконати свої зобов’язання щодо створення спільного авіаційного простору з Україною.

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Як повідомляє прес-служба голови Української держави, про це Порошенко заявив під час зустрічі з представниками ЗМІ у Брюсселі.

«Жодних обговорень це не потребує. М’яч знаходиться на полі ЄС, і вони зараз роблять все для того, щоб узгодити», - сказав він.

Президент нагадав, що під час переговорів щодо ратифікації Угоди про асоціацію українською аргументацію була вимога, що не лише Україна має виконувати свої зобов’язання перед ЄС, але і Євросоюз - перед Україною.

«Це була наша аргументація, коли постійно, ви пам’ятаєте, відкладалося прийняття безвізового режиму. Вже дехто втратив надію із журналістів і починав "тролити" українську сторону. І врешті-решт це (запровадження безвізу – УНІАН) відбулося», - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, Україна впродовж декількох років веде переговори з ЄС про створення спільного авіаційного простору, який би дав змогу українським і європейським авіакомпаніям вільно працювати на просторах Євросоюзу й України. Проте підписання угоди про відкрите небо є неможливим без вирішення спору між Великою Британією та Іспанією щодо юрисдикції Гібралтару, який актуалізувався після референдуму про вихід Британії з Євросоюзу.

Угоду про спільний авіапростір було парафовано ще в 2013 році, однак досі не підписано.