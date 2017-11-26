У Києві майже на місяць обмежили рух Південним мостом

У Києві відсьогодні і до 20 грудня частково обмежено рух транспорту на Південному мосту.

Про це повідомляється на сторінці Комунальної корпорації "Київавтодор" у соціальній мережі Facebook.

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«З 26 листопада до 20 грудня у зв’язку з виконанням робіт із встановлення напівжорсткого бар’єру безпеки на естакадному з’їзді з Південного мостового переходу у напрямку Столичного шосе у місці виконання робіт буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху», - йдеться у повідомленні.

У «Київавтодорі» просять водіїв вибачити за тимчасові незручності та з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.