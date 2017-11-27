Не більше 70 кілометрів на годину: перше водійське посвідчення видаватиметься на 2 роки

Перше водійське посвідчення видаватиметься терміном на 2 роки, а протягом цього періоду буде заборонено перевищувати швидкість 70 км на годину.

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Про це йдеться в постанові Кабміну №885 від 10 листопада 2017 року, яка опублікована в газеті «Урядовий кур'єр».

«Посвідчення водія, видане вперше, дійсне протягом 2 років з дня його видачі з обмеженим правом керування транспортним засобом ... Обмеженим правом керування транспортним засобом є заборона перевищувати швидкість 70 кілометрів на годину», - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, якщо протягом 2 років водій порушив правила дорожнього рух не більше 2 разів, то можна отримати нове водійське посвідчення. При цьому в постанові не уточнюється, на який період буде дійсним нове посвідчення.

«Обмін посвідчення водія, виданого вперше, після закінчення терміну його дії, здійснюється без складання іспитів за умови вчинення особою протягом 2 років з дня видачі посвідчення не більше двох адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що повернення водійського посвідчення особам, які отримали його вперше і позбавлені права керування транспортними засобами, не здійснюється.

«Відновлення права на керування транспортними засобами у такому випадку здійснюється шляхом отримання нового водійського посвідчення, після проходження позачергового медичного огляду і після складання теоретичних і практичних іспитів у сервісному центрі МВС», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Кабінет міністрів України на своєму засіданні ініціював низку змін у законодавство і нормативно-правові акти для збільшення безпеки на дорогах.

Тоді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував, щоб термін дії водійського посвідчення для особи, яка отримала його вперше, становив 2 роки. При цьому він заявив, що, якщо протягом 2 років особа вчиняє не більше 2 порушень, то після цього видається посвідчення водія на 30 років, без необхідності здавати на права.

Також Аваков запропонував знизити максимальну швидкість руху в населених пунктах України до 50 км/год з нинішніх 60 км/год і збільшити розмір штрафів за перевищення швидкісного режиму.