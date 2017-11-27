В Україні зменшили максимальну швидкість руху в населених пунктах

Кабінет міністрів України зменшить із 1 січня 2018 року максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах до 50 км/год із нинішніх 60 км/год.

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Про це йдеться в постанові Кабміну №883 від 10 листопада 2017 року, опублікованій у газеті «Урядовий кур'єр».

«Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху. Постановою зменшено максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах із нинішніх 60 до 50 км/год. Це в свою чергу сприятиме значному підвищенню рівня безпеки дорожнього руху та збереженню життя людей», - йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, постанова набуває чинності з 1 січня 2018 року.

Зазначається, що на сьогодні в більшості країн ЄС дозволена швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах становить не більше 50 км/год, а в особливих пунктах - 30 км/год.

«Прийняття акта дозволить наблизити національне законодавство до законодавства Європейського Союзу», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Кабінет міністрів України на своєму засіданні ініціював низку змін до законодавства й нормативно-правових актів для збільшення безпеки на дорогах.

Тоді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував, щоб термін дії водійського посвідчення для особи, яка отримала його в перший раз, становив 2 роки. При цьому він заявив, що якщо протягом 2 років особа скоює не більше 2 порушень, то після цього видається посвідчення водія на 30 років, без необхідності здавати на права.

Також Аваков запропонував знизити максимальну швидкість руху в населених пунктах України до 50 км/год із нинішніх 60 км/год і збільшити розмір штрафів за перевищення швидкісного режиму.