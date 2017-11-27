Україна приєдналася до європейської транспортної мережі TEN-T

Україна офіційно стала частиною загальноєвропейської транспортної мережі TEN-T, метою якої є вдосконалення автомагістралей, залізниць, аеропортів, внутрішніх водних шляхів, а також комплексна координація всієї системи руху.

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Як повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України, відповідну угоду було підписано міністром закордонних справ України Павлом Климкиным та високим представником ЄС Федерикой Могеріні.

У повідомленні наголошується, що взаєморозуміння високого рівня між Україною та ЄС щодо поширення індикативних карт Європейської транспортної мережі TEN-T на Україну сприятиме підвищенню конкурентоспроможності українських транспортних коридорів, вдосконалення логістики, а також спрощення формальностей у сфері транспорту між Україною та ЄС.

Довідка УНІАН. Транс'європейські транспортні мережі (TEN-T) - інфраструктурний проект Євросоюзу, робота над яким почалася в 1996 році. Проект передбачає створення до 2050 року нової транспортної системи на території ЄС, включає 94 морпорту, 38 аеропортів і близько 15 тисяч кілометрів швидкісних залізниць. Зараз його реалізацією керує спеціально створене в 2006 році Виконавче агентство транс'європейської транспортної мережі при Єврокомісії. Європейська комісія оголосила, що бюджет на розвиток транспортної інфраструктури в країнах Європейського Союзу на 2014-2020 роки становитиме 25-26 мільярдів євро.

Рішення про поширення TEN-T на сусідні з ЄС країни, у тому числі на Україну, було прийнято 21 червня 2016 року міністри транспорту країн Євросоюзу, "Східного партнерства" та Європейською комісією.