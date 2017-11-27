"Укрзалізниця" призначила 7 додаткових потягів на зимові свята

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в період новорічних та різдвяних свят призначила сім додаткових потягів, повідомила прес-служба компанії.

Читайте такожВ Україні можуть збільшити швидкість руху поїздів

Зокрема, в період з 22 грудня 2017 року по 7 січня 2018 року курсуватимуть такі додаткові поїзди:

№ 191/192 Київ - Львів, що відправлятиметься з Києва 28, 29, 30, 31 грудня, 2, 5, 6 січня, а в зворотному напрямку – 28, 29, 30 грудня та 1, 2 січня; № 197/198 Київ - Ковель, відправлення зі столиці 29, 31 грудня, 5, 6 січня, з Ковеля - 29 грудня, 1, 5, 7 січня; № 177/177 Київ - Хмельницький, відправлення зі столиці 23, 25, 30, 31 грудня, з Хмельницького – 23, 25, 30, 31 грудня; № 223/224 Київ - Одеса, відправлення зі столиці 30, 31 грудня, з Одеси - 30 грудня та 1 січня; № 179/179 Київ - Дніпро, відправлення зі столиці 28, 29, 30, 31 грудня, 1 січня, а з Дніпра – 28, 29, 30 грудня та 1 січня; № 63/64 Дніпро - Севастополь, відправлення з Дніпра 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6 січня, назад - 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 5, 7 січня; № 258/258 Одеса - Львів, відправлення з Одеси 22-30 грудня і 1-5, 7 січня, назад – 23-31 грудня, 2-6 січня.

Продаж квитків на ці поїзди відкрито на офіційному онлайн-сервісі "Укрзалізниці" з продажу і бронювання квитків booking.uz.gov.ua, а також в залізничних касах. Точний графік дат і часу відправлення та прибуття поїздів можна подивитися на вищезгаданому онлайн-сервісі компанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила на 25 грудня додатковий рейс швидкісного двусистемного поїзду Skoda №747/748 за маршрутом Київ - Тернопіль – Київ.