Київське метро виставило на продаж два вагони

20:40, 27 листопада 2017
Транспорт/Звя'зок
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Початкова ціна кожного з вагонів метро, виставлених на аукціон - 483 тисячі гривень.

Київське метро пішло назустріч тим, хто мріє стати власником вагону метро / Фото КП

КП "Київський метрополітен" виставило на аукціон на ProZorro два вагони метро, у яких закінчився термін експлуатації. Початкова ціна лоту - 483 тисячі гривень. Аукціон відбудеться 8 грудня, пропозиції можна подавати до 7 грудня.

"Вони з радістю готові перетворитися на унікальний метрохаб, де завжди буде потужний WiFi. Можуть стати кнайпою "Останній жетон" чи фотостудією "Не притулятися". Вперед, стартапи!", - йдеться у повідомленні метрополітену.

Як повідомляв УНІАН, у минулому році іспанський художник розмалював поїзд київського метро.

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Теги: #купити вагон метро