Київське метро виставило на продаж два вагони

КП "Київський метрополітен" виставило на аукціон на ProZorro два вагони метро, у яких закінчився термін експлуатації. Початкова ціна лоту - 483 тисячі гривень. Аукціон відбудеться 8 грудня, пропозиції можна подавати до 7 грудня.

"Вони з радістю готові перетворитися на унікальний метрохаб, де завжди буде потужний WiFi. Можуть стати кнайпою "Останній жетон" чи фотостудією "Не притулятися". Вперед, стартапи!", - йдеться у повідомленні метрополітену.

Як повідомляв УНІАН, у минулому році іспанський художник розмалював поїзд київського метро.