Вищий за суд: Антимонопольний комітет вимагає у "Київстару" персональні дані абонентів та їхні телефонні розмови
За відмову надати цю інформацію АМКУ оштрафував оператора, "Київстар" має намір оскаржити дане рішення в суді.
Антимонопольний комітет України зажадав в одного з українських операторів мобільного зв'язку - "Київстару" персональні дані абонентів та їхні телефонні розмови, однак оператор відмовився виконувати вимогу, вважаючи її незаконною, повідомили в прес-службі оператора.
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"Відомості, які запитував АМКУ, стосувалися абонентських даних клієнта компанії, в тому числі інформації про телефонні розмови", - йдеться в повідомленні оператора.
Зазначається, що Конституція України та Закон "Про телекомунікації" гарантують всім громадянам-користувачам мобільного зв'язку конфіденційність даних. Законодавство визнає такі відомості, як отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі - охоронювані законом таємницею і встановлює спеціальний режим і порядок їх поширення.
"Підставою для передачі іншим особам такої інформації є згода самого абонента або рішення суду", - зазначають у прес-службі оператора.
"Київстар" зазначає, що АМКУ не згоден з обґрунтуванням оператора і заявляє, що має право запитувати будь-яку інформацію, в тому числі і з обмеженим доступом.
У свою чергу, АМКУ оштрафував оператора за неподання інформації, оператор оскаржить рішення в суді.
Як повідомляв УНІАН, 24 листопада Антимонопольний комітет України оштрафував найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" на 54,4 тисячі гривень за неподання інформації у встановлений комітетом термін.
Компанія "Київстар" заснована в 1994 році, надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку та широкосмугового доступу в Інтернет.
Кількість абонентів мобільного зв'язку оператора становить 25,4 мільйона користувачів. Акціонером "Київстару" є холдинг з російськими коренями VimpelCom (VEON).