Польща у грудні видасть Україні додаткові дозволи на вантажоперевезення

Польща передасть українським вантажоперевізникам додаткову квоту дозволів на здійснення автомобільних перевезень через територію Польщі 1 грудня, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

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"За останньою інформацією від польської сторони, зазначена раніше кількість (5000 дозволів категорії "Євро-3" і 2000 дозволів категорії "Євро-5" квоти 2017 року) на даний момент друкується і після всіх необхідних процедур буде передана українській стороні 1 грудня 2017 року", - йдеться в повідомленні.

Ці дозволи будуть доступні в пунктах видачі дозволів "Ковель", "Львів" та "Бориспіль".

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада в Мінінфраструктури заявили, що Україна домовилася з Польщею про надання українським вантажоперевізникам додаткової квоти дозволів на здійснення автомобільних перевезень через територію Польщі.