В АМКУ розповіли, які дані вимагали у "Київстару"

Антимонопольний комітет вимагав у одного з українських операторів компанії «Київстар» розкрити інформацію про абонентів для розслідування справи про закупівлю найбільшою газовидобувною компанією України «Укргазвидобування» в травні 2015 року блочно-модульного комплексу колтюбінгової установки, йдеться на офіційному сайті АМКУ.

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«Під час розгляду справи про можливе спотворення результатів закупівлі блочно-модульного комплексу колтюбінгової установки, яка проводилася компанією «Укргазвидобування» в травні 2015 року, було встановлено, що з метою незаконної координації своєї поведінки під час участі у процедурі закупівлі, учасники змови використовували номери телефонів, які відносяться, зокрема, до номерного ресурсу «Київстару». У зв'язку з цим Антимонопольний комітет направив на адресу «Київстару» вимогу розкрити інформацію про надання телекомунікаційних послуг певним абонентам «Київстару», - йдеться в повідомленні.

В держоргані відзначили, що Антимонопольному комітетові законом надано право під час розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції вимагати від суб'єктів господарювання надання будь-якої інформації, у тому числі з обмеженим доступом.

У комітеті заявили, що ніколи не вимагали розкривати зміст телефонних розмов між абонентами.

«Запитуючи інформацію про факт надання телекомунікаційних послуг окремим абонентам, які є фігурантами розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції, Антимонопольний комітет ніколи не вимагає розкриття змісту телефонних розмов між абонентами, і жодним чином не обмежує таємницю телефонних розмов, гарантовану Конституцією», - заявили в держоргані.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада Антимонопольний комітет України оштрафував найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" на 54,4 тис. грн за неподання інформації у встановлений комітетом термін. Оператор «Київстар» заявив, що не згоден з рішенням комісії і оскаржить рішення в суді.

Раніше компанія «Укргазвидобування» провела тендер на закупівлю послуг колтюбінгу (послуга швидкого прочищения і відновлення роботи газових свердловин), використання якого збільшило видобуток газу за 2017 року на 157 млн куб. м газу.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромислових управління «Шебелінкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харьківгазвидобування» і «Львівгазвидобування». 100% акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».

Компанія «Київстар» заснована в 1994 році, надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку та широкосмугового доступу в Інтернет.

Кількість абонентів мобільного зв'язку оператора становить 25,4 млн користувачів. Акціонером «Київстару» є холдинг з російськими коренями VimpelCom (VEON).