"Укрзалізниця" хоче орендувати локомотиви у Казахстану

Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" у зв'язку з браком локомотивів веде переговори з Казахстаном щодо їх оренди.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник директора департаменту стратегічного планування "Укрзалізниці" Олександр Малаков на прес-конференції в Європейській Бізнес Асоціації.

"Зараз проводяться переговори, зокрема, з Казахстаном, з приводу того, щоб їх надмірний парк можна було брати в оренду і перекривати нашу потребу в локомотивах", - повідомив він.

За словами Малакова, також "Укрзалізниця" планує отримати 30 локомотивів від компанії General Electric в 2018 році.

"Першочергове - це оновлення локомотивного парку. Так як в 2018 році максимум, що ми можемо отримати - це 30 локомотивів (від компанії General Electric - УНІАН), то основний упор, звичайно ж, все-таки робиться на модернізацію і капітальний ремонт наявного парку", - сказав Малаков.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" в першому півріччі 2018 року розраховує отримати в лізинг від 20 до 30 локомотивів від американської компанії General Electric.