"Укртелекому" дозволили підвищити тарифи

Національна комісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) за пропозицією одного з найбільших українських операторів телекомунікацій «Укртелекому» ухвалила рішення підвищити тарифи на послуги зв'язку з 1 січня 2018 року, повідомила прес-служба регулятора.

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«Комісія ухвалила рішення про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги та визнання таким, що втратив силу, рішення НКРЗІ від 08.11.2016 № 589», - йдеться в повідомленні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укртелекому», для домашніх користувачів вартість граничних тарифів для абонентів, які проживають в містах, збільшиться на 3 грн, а для абонентів, які проживають в селі, - на 5 грн.

«НКРЗІ ухвалила рішення про зміну граничних тарифів на фіксовану телефонію з 1 січня. Зміни в граничних тарифах на 2018 рік у середньому передбачають підвищення абонплати на 8,3%. Це залежить від типу підключення (окрема чи спарена лінія), населеного пункту (місто чи село)», - відзначили у прес-службі.

У компанії додали, що рішення НКРЗІ набуде чинності після реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада НКРЗІ ухвалила за основу рішення про збільшення граничних тарифів на загальнодоступні телеком-послуги з 1 січня 2018 року на 7,3% для абонентів великих міст і на 14,5% - для абонентів сіл.

«Укртелеком» із 1 жовтня підвищив тарифи на стаціонарний зв'язок для абонентів базових тарифів на 5,5 грн і для абонентів безлімітного зв'язку - на 9 грн.

Раніше повідомлялося, що госпсуд Києва повернув пакет акцій «Укртелекому» в державну власність. У компанії повідомили, що рішення суду першої інстанції не вплине на поточну роботу «Укртелекому».

«Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Компанія надає послуги зв'язку майже 8 млн абонентів фіксованої телефонії та послуги швидкісного інтернету понад 1,6 млн клієнтів.

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).