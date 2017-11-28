"Укртелекому" дозволили підвищити тарифи

17:36, 28 листопада 2017
Транспорт/Звя'зок
331

Зміни до граничних тарифів оператора на 2018 рік у середньому передбачають підвищення абонплати на 8,3%.

НКРЗІ дозволила операторові з 1 січня підвищити тарифи на послуги зв'язку / фото УНІАН

Національна комісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) за пропозицією одного з найбільших українських операторів телекомунікацій «Укртелекому» ухвалила рішення підвищити тарифи на послуги зв'язку з 1 січня 2018 року, повідомила прес-служба регулятора.

Читайте такожЙде в небуття: "Укртелеком" відмовляється від пересилання телеграм

«Комісія ухвалила рішення про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги та визнання таким, що втратив силу, рішення НКРЗІ від 08.11.2016 № 589», - йдеться в повідомленні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укртелекому», для домашніх користувачів вартість граничних тарифів для абонентів, які проживають в містах, збільшиться на 3 грн, а для абонентів, які проживають в селі, - на 5 грн.

«НКРЗІ ухвалила рішення про зміну граничних тарифів на фіксовану телефонію з 1 січня. Зміни в граничних тарифах на 2018 рік у середньому передбачають підвищення абонплати на 8,3%. Це залежить від типу підключення (окрема чи спарена лінія), населеного пункту (місто чи село)», - відзначили у прес-службі.

У компанії додали, що рішення НКРЗІ набуде чинності після реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада НКРЗІ ухвалила за основу рішення про збільшення граничних тарифів на загальнодоступні телеком-послуги з 1 січня 2018 року на 7,3% для абонентів великих міст і на 14,5% - для абонентів сіл.

«Укртелеком» із 1 жовтня підвищив тарифи на стаціонарний зв'язок для абонентів базових тарифів на 5,5 грн і для абонентів безлімітного зв'язку - на 9 грн.

Раніше повідомлялося, що госпсуд Києва повернув пакет акцій «Укртелекому» в державну власність. У компанії повідомили, що рішення суду першої інстанції не вплине на поточну роботу «Укртелекому».

«Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Компанія надає послуги зв'язку майже 8 млн абонентів фіксованої телефонії та послуги швидкісного інтернету понад 1,6 млн клієнтів.

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Укртелеком тарифи#підвищення тарифів Укртелекому