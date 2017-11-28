"Укрпошта" хоче придбати банк

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» розглядає можливість придбання банку або стратегічного партнерства з фінустановами для розвитку фінансових послуг.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в. о. генерального директора "Укрпошти" Ігор Смілянський на прес-конференції в Європейській Бізнес Асоціації.

"Ми хочемо розвивати фінансові послуги. Варіант А - щоб прописали закон. Якщо цього не відбудеться, у нас є варіант Б - купити банк. Нам можуть не дозволити це зробити, тоді є варіант В - стратегічне партнерство з банком, що, по суті, те саме, що варіант Б. Але заборонити нам це зробити не можуть", - зазначив він.

За словами Смілянського, зараз "Укрпошта" вже веде переговори з деякими невеликими банками з метою стратегічного партнерства.

Як повідомляв УНІАН, «Укрпошта» в січні-вересні 2017 року одержала 415,5 млн чистого збитку проти 15,2 млн грн прибутку за аналогічний період 2016 року.

Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш як 11 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. співробітників.