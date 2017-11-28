"Укрзалізниця" хоче купити 30 локомотивів американської General Electric зі складанням в Україні

20:00, 28 листопада 2017
Транспорт/Звя'зок
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Зараз відбуваються переговори з General Electric щодо великовузлового складання цих локомотивів на потужностях Крюківського вагонобудівного заводу.

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Публічне акціонерне товариство «Укрзалізниця» веде переговори з американською корпорацією General Electric щодо великовузлового виробництва локомотивів на потужностях Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ).

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Про це заявив заступник директора департаменту стратегічного планування «Укрзалізниці» Олександр Малаков на прес-конференції в Європейській Бізнес Асоціації.

«Згідно з планом «Укрзалізниці», планується придбати в 2018 році 30 нових локомотивів тепловозної тяги. Зараз відбуваються переговори з General Electric щодо великовузлового складання цих локомотивів на потужностях КВБЗ», - сказав він.

При цьому Малаков зазначив, що договір передбачає випуск 30 тепловозів наступного року.

«Завдання довести локалізацію локомотивів в Україні до рівня 40%. Договір має бути укладений до кінця року», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що «Укрзалізниця» розраховує на початок спільного виробництва локомотивів з американською компанією General Electric в 2018 році.

3 жовтня президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом і виконавчим директором американської компанії General Electric Transportation Джеймі Міллером, на якій, зокрема, обговорювалися перспективи участі американської сторони в модернізації «Укрзалізниці».

4 жовтня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що «Укрзалізниця» і General Electric Transportation домовилися підписати рамкову угоду про співпрацю.

Довідка УНІАН. General Electric - американська багатогалузева корпорація, виробник багатьох видів техніки, включаючи локомотиви, енергетичні установки (в тому числі атомні реактори), газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, побутову та освітлювальну техніку, пластмаси та герметики.

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Теги: #Укрзалізниця вагони#Укрзалізниця локомотив