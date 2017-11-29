У центрі Києва до кінця січня обмежили рух транспорту

У центральних районах Києва з 29 листопада по 31 січня буде обмежено рух транспорту у зв’язку новорічно-різдвяними святами. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, з 29 листопада 2017-го до 31 січня 2018 року буде заборонено рух усіх видів транспортних засобів вздовж Володимирського проїзду (від вул. Малої Житомирської до Михайлівської площі).

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«Окрім того, буде діяти обмеження руху усіх видів транспортних засобів вздовж Володимирського проїзду (від буд. № 23 на вул. Софіївській до Михайлівської площі) та на вул. Володимирській (від Рильського провулку до Володимирського проїзду)», - йдеться у повідомленні.

В КМДА зазначили, що в роботу маршрутів наземного пішохідного транспорту загального користування, шлях курсування яких проходить зазначеними вулицями, буде внесено зміни.