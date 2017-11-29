Міністр інфраструктури розповів про втрати України через Керченський міст

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вважає, що будівництво Керченського мосту потрібно терміново зупинити і це можливо тільки під тиском міжнародних партнерів і додаткових санкцій проти Росії.

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Про це 28 листопада він заявив під час виступу на Міжнародній конференції з морської безпеки в Києві, інформує прес-служба Мінінфраструктури.

«Міністр нагадав, що 24 травня 2017 року Росією було оголошено про обмеження параметрів для проходження суден, що прямують з Чорного в Азовське море і назад під аркою транспортного переходу (мосту) через Керченську протоку. А це втрати експорту тільки до США 1 млн. тонн. українського металу щорічно», - йдеться в повідомленні.

Омелян також зазначив, що значно погіршився стан зернової логістики Азовського регіону внаслідок істотного подорожчання фрахту морських суден, які відповідатимуть габаритним вимогам пропуску через Керченську протоку.

Посол США в Україні Марі Йованович також вважає, що будівництво мосту через Керченську протоку Росією заважає здійсненню транспортного сполучення України з міжнародними ринками.

Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу ж після анексії Криму - в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію - влітку 2019-го.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».