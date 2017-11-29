З Києва до Одеси за 2 години: в Україні може з'явиться швидкісна євроколія

Міністерство інфраструктури України має намір залучити інвестора для будівництва нової швидкісної залізниці, яка сполучає Київ і Одесу колією європейського стандарту - 1435 мм.

Читайте також"Укрзалізниця" з грудня запускає новий потяг з Одеси до польського Перемишля

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на прес-конференції в Європейській Бізнес Асоціації.

«Швидкісний рух по євроколії ми хочемо здійснити на відтинку Київ-Одеса. Базова ціна, від якої ми відштовхуємося, - 30 млн грн за один кілометр з електрифікацією. Грубо кажучи, мільйон євро. У Польщі все повністю з електрифікацією коштує до 3 млн євро. У нас є дорога, яка з'єднує Київ і Одесу. Уздовж неї є державна земля, на якій можна безкоштовно будувати», - сказав він.

За словами Омеляна, вартість будівництва залізниці становитиме близько 500-800 млн євро.

«Звичайно, там є перепади висот, і потрібно буде йти естакадами. Якщо середня вартість кілометра - 1-2 млн, то виходячи з протяжності шляху, вийде 500-800 млн євро. Самі поїзди - це додатково ще 20-30 млн євро. Зараз пасажирський поїзд можна придбати за 10 млн євро. Відповідно 3-4 поїзди забезпечать денну їзду», - сказав міністр.

Також, за словами Омеляна, вивчається можливість запуску по євроколії вантажного сполучення, крім пасажирського.

«Ми домовилися з ЄБРР про підготовки pre-stability study і вже з цим ходитимемо по інвесторах. Це можуть бути дві моделі. Приватно-державне партнерство «Укрзалізниці» з інвестором і експлуатація євроколії і вагонів на паритетних засадах. Або повністю паралельна приватна залізнична компанія на 99 років» - сказав він.

При цьому Омелян зазначив, що ціна на квиток швидкісного поїзда може становити 500-700 грн.

«Я переконаний, що пасажирський трафік буде достатнім. Це буде конкуренція з авіасполученням, тому що матимемо поїзд, який їде з Києва до Одеси близько двох годин. Можемо сміливо поставити ціну квитка 500-700 грн, і він буде заповнений», - заявив він.

Мінінфраструктури має намір залучити інвестора для будівництва швидкісної залізниці з євроколією за маршрутом Київ-Одеса

Київ. 28 листопада. УНІАН. Міністерство інфраструктури України має намір залучити інвестора для будівництва нової швидкісної залізниці, яка сполучає Київ і Одесу колією європейського стандарту - 1435 мм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на прес-конференції в Європейській Бізнес Асоціації.

«Швидкісну дорогу по євроколії ми хочемо здійснити на відтинку Київ-Одеса. Базова ціна, від якої ми відштовхуємося, - 30 млн грн за один кілометр з електрифікацією. Грубо кажучи, мільйон євро. У Польщі все повністю з електрифікацією коштує до 3 млн євро. У нас є дорога, яка з'єднує Київ і Одесу. Уздовж неї є державна земля, на якій можна безкоштовно будувати», - сказав він.

За словами Омеляна, вартість будівництва залізниці становитиме близько 500-800 млн євро.

«Звичайно, там є перепади висот, і потрібно буде йти естакадами. Якщо середня вартість кілометра - 1-2 млн, то виходячи з протяжності шляху, вийде 500-800 млн євро. Самі поїзди - це додатково ще 20-30 млн євро. Зараз пасажирський поїзд можна придбати за 10 млн євро. Відповідно 3-4 поїзди забезпечать денну їзду», - сказав міністр.

Також, за словами Омеляна, вивчається можливість запуску по євроколії вантажного сполучення, крім пасажирського.

«Ми домовилися з ЄБРР про підготовки pre-stability study і вже з цим ходитимемо по інвесторах. Це можуть бути дві моделі. Приватно-державне партнерство «Укрзалізниці» з інвестором і експлуатація євроколії і вагонів на паритетних засадах. Або повністю паралельна приватна залізнична компанія на 99 років» - сказав він.

При цьому Омелян зазначив, що ціна на квиток швидкісного поїзда може становити 500-700 грн.

«Я переконаний, що пасажирський трафік буде достатнім. Це буде конкуренція з авіасполученням, тому що матимемо поїзд, який їде з Києва до Одеси близько двох годин. Можемо сміливо поставити ціну квитка 500-700 грн, і він буде заповнений», - заявив він.