Ожеледиця паралізувала рух транспорту в Києві

В Україні через несприятливі погодні умови утворились затори. Велика кількість аварій фактично паралізувала рух транспорту міськими вулицями.

Паралізовано рух на проспекті Перемоги, Набережному шосе, бульварі Тараса Шевченка, вул. Жилянській, вул. Лисенка, вул. Басейній, вул. Інститутській.

У центрі міста також ускладнено рух на Європейській площі. Тут автомобілі рухаються зі швидкістю 10 км/год.

Також затори утворилися на мосту Патона, Дарницькому мосту, Південному мосту. Ускладнено рух транспорту і на лівому березі - затори на проспекті Бажана, проспекті Григоренка та Харківському шосе.

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Також через ожеледицю усі тролейбусні та автобусні маршрути курсують з відхиленням від графіка. Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністації з посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

«На всіх тролейбусних і автобусних маршрутах введено оперативний стан №3 (курсування без дотримання розкладу руху), у зв’язку зі складними погодними умовами (ожеледиця). На місці працюють відповідальні служби міста», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, синоптики прогнозують 29 листопада в Україні, крім Одеської, Миколаївської, Херсонської області та Криму, місцями ожеледь, в Києві та Київській області на дорогах ожеледиця.