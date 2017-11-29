Росія заявила, що запустить всі свої поїзди в обхід України до кінця року

Міністр транспорту Росії Максим Соколов заявив, що рух усіх поїздів до кінця 2017 року буде переведено на новий залізничний обхід України. Про це повідомляє РИА «Новости».

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«До кінця року цей напрямок запрацює у повному обсязі, і ми повністю переведемо рух поїздів у відповідності з нормативними графіком», - сказав Соколов.

Уточнюється, що по новій ділянці підуть поїзди, що прямують з Москви і Санкт-Петербурга в Кисловодськ, Анапу, Назрань, Новоросійськ, Адлер і в зворотному напрямку.

Нагадаємо, компанія "РЖД" 20 вересня 2017 року повідомила про запуск регулярного руху вантажних поїздів в рамках тестової експлуатації на лінії Журавка - Міллерово в Воронезькій та Ростовській областях в обхід України.

Відкрити рух пасажирських поїздів на лінії планувалося до кінця осені 2017 року. Нова залізниця протяжністю 137 км проходить по території Воронезької та Ростовської обл. Передбачається, що максимальна швидкість руху пасажирських поїздів буде становити 140 км/год з перспективою збільшення до 160 км/год, для вантажних - 90 км/год.