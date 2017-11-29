Аеропорт "Миколаїв" на крок ближче до відродження після чотирирічного простою

Служба аеронавігаційної інформації (САІ) дала згоду на виконання польотів у районі міжнародного аеропорту «Миколаїв», останній регулярний рейс з якого був здійснений навесні 2013 року.

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Про це написав голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора плідно попрацювали в "Украерорух". Результатом кількагодинної наради за участю керівника підприємства Дмитра Бабейчука, яка завершилося пізно ввечері, стало те, що Миколаївський міжнародний аеропорт отримав від усіх відповідних служб, в тому числі і Служби аеронавігаційної інформації (САІ), згоду на Інструкцію з виконання польотів (використання повітряного простору) у районі аеродрому «Миколаїв»!", - написав він.

Також, за словами Савченка, вже отримані підготовлені фахівцями "Украероруху" схеми заходження на посадку, текстовий опис процедур вильоту і прибуття на розрахункові межі аеродромної зони польотної інформації (AFIZ) для аеропорту «Миколаїв».

«Сьогодні в обід - зустріч з міністром інфраструктури та керівником Укравіаслужби. Це буде остаточний крок і рішення, яке дозволить нам почати обліт аеропорту»,- написав він.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Миколаїв» розташований в місті Миколаїв. Аеропорт побудований в 1944 році і протягом тривалого часу використовувався як військовий, для Збройних Сил СРСР. Пізніше почав виконувати функції цивільного аеропорту. На даний момент аеропорт Миколаїв не обслуговує регулярні польоти. Останній регулярний рейс був здійснений навесні 2013 року. У 2016 році аеропорт був відключений від енергопостачання за борги.

Ініціативна група за участю народних депутатів України від Миколаєва, у квітні прийняла рішення про відродження аеропорту - зараз триває його відновлення, зокрема заміна світлосигнальної системи (аеродромних вогнів), оновлення асфальто-полімер-бетонного покриття злітної смуги та ремонт аеровокзалу.