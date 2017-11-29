Призначений новий голова Українського Дунайського пароплавства

Керівником національного перевізника вантажів та пасажирів в Дунайському басейні компанії "Українське Дунайське пароплавство"(Ізмаїл, Одеська обл.) призначений Дмитро Чалий.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі пароплавства, згідно з наказом Міністерства інфраструктури України Дмитро Чалий з 29 листопада буде виконувати обов'язки голови правління ПРАТ «Українське Дунайське пароплавство». Він призначений «на період прийняття відповідного рішення вищим органом керівництва».

Раніше пароплавство очолював Дмитро Барінов.

Чалий працював комерційним директором «Укрпошти», в Одеському морському торговому порту в якості заступника начальника з економіки.

Як повідомляв УНІАН, Дунайське пароплавство в січні-червні отримало 12,8 млн грн чистого збитку проти 2,01 млн грн прибутку за аналогічний період минулого року.

Українське Дунайське пароплавство - національний перевізник вантажів і пасажирів в Дунайському басейні і одне з найбільших транспортних підприємств в Європі. Компанія здійснює близько 25% транспортних перевезень Дунаєм. Флот компанії налічує кілька сотень самохідних і несамохідних річкових суден, а також морські судна дедвейтом 3-5 тис. тонн: шість суховантажів, один нафтоналивний танкер.