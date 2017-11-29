"Укрпошта" підвищить тарифи на доставку газет

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта», національний оператор поштового зв'язку в країні, планує з 1 липня 2018 року підвищити тарифи на доставку друкованих видань, повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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«Укрпошта» розпочинає процедуру підняття тарифів на доставку газет за передплатою з 1 липня 2018 року», - написав він.

Підвищення планується провести в два етапи - з 1 липня 2018 року на 50%, і з 1 січня 2019 року - також на 50%.

«Менеджмент "Укрпошти" (перший заступник генерального директора Олександр Чернявський) говорить про економічні проблеми підприємства, викликані зношеністю фондів, зростанням рівня мінімальних зарплат, збитковістю сільської мережі відділень і державним регулюванням тарифів...», - зазначив Томіленко.

Своєю чергою «Укрпошта» запроваджує знижку редакціям на редакційну передплату, планує залучати кредитні кошти для своєчасних розрахунків із газетами та реагувати на конкретні скарги газет.

Голова Нацспілки журналістів додав, що за пропозицією НСЖУ розглядається варіант мораторію на перегляд тарифів на доставку регіональних видань зони АТО.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрпошта» домовилася з видавцями про поетапне підвищення тарифів на прийом і доставку періодичних видань із липня 2017 року. Зокрема, з 1 липня вони зростуть на 50% від запланованого раніше підвищення вартості доставки, а з 1 січня 2018 року - тарифи зростуть до рівня, який був раніше передбачений наказом Міністерства інфраструктури (загалом на 48% від діючих).

Керівництво "Укрпошти" зазначає, що поетапне вирівнювання тарифів до рівня собівартості дозволить держпідприємству лише частково скоротити збитковість послуги в 2017 році.

23 лютого Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), узгодила для «Укрпошти» підвищення тарифів на надання послуг у середньому на 49,4%. Зокрема, тарифи на пересилання простих поштових карток, листів, бандеролей, рекомендованих листів, згідно з цим рішенням, зросли на 59,6%, пересилання посилок - на 22%.

«Укрпошта» в січні-вересні 2017 року отримала 415,5 млн чистого збитку проти 15,2 млн грн прибутку за аналогічний період 2016 року.