Ціни зростають, як на дріжджах: бензин і дизпальне знову подорожчали

Ціни на бензин і дизельне пальне продовжують зростати з вересня цього року, зокрема, 28-29 листопада в багатьох мережах АЗС вартість палива зросла на 10-66 коп. за літр.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомив аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко.

Згідно з повідомленням, за звітний період великі мережі АЗС «Укрнафта», «Авіас», Shell і Amic, «БРСМ-Нафта» та інші підняли ціни на 20-50 коп. за літр. Станом на сьогодні на заправках Shell бензин марки А-92 коштує 28,49 грн за літр, А-95 – 29,49 грн за літр, А-95 «Преміум» - 31,69 грн за літр, дизельне пальне – 27,09 грн за літр і дизпаливо «Преміум» - 29,59 грн за літр. У мережах «Укрнафта» і «Авіас» ціни піднялися до 26,50 грн за літр (А-92), 27 грн за літр (А-95), 27,50 грн за літр (А-95 «Преміум») і 25 грн за літр (дизпальне).

На заправках Amic бензин марки А-92 коштує 28,49 грн за літр, А-95 – 29,49 грн за літр, А-95 «Преміум» - 30,49 грн за літр, дизельне пальне – 26,99 грн за літр і дизпальне «Преміум» - 27,99 грн за літр. В мережі «БРСМ-Нафта» вартість палива піднялася до 25,99 грн за літр (А-92), 26,59 грн за літр (А-95), 27,49 грн за літр (А-95 «Преміум»), 24,49 грн за літр (дизпальне) і 25,39 грн за літр (дизпальне «Преміум»).

За інформацією UPECO, сьогодні ціни зросли на 24-60 коп. за літр в таких мережах як Parallel (А-92 тепер варто 28,49 грн за літр, А-95 – 29,49 грн за літр, А-95 «Преміум» - 30,29 грн за літр, дизельне пальне – 26,99 грн за літр) і Glusco (А-92 – 27,85 грн за літр, А-95 – 28,85 грн за літр, А-95 «Преміум» - 29,85 грн за літр, дизельне пальне – 26,35 грн за літр).

Коментуючи зростання цін на паливо, Сіренко зазначив, що для його припинення уряд повинен знизити податки, частка яких в структурі роздрібної ціни становить до 50%.

«Уряд міг би знизити акцизи на моторне паливо, щоб споживачі (населення і комерційні компанії) могли його купувати за доступними цінами», - сказав він, додавши, що зростання доходів населення явно не встигає за збільшенням цін на АЗС.

Також Сіренко вважає, що доцільно було б повернутися до практики плаваючої ставки акцизу на нафтопродукти. Зміни цієї ставки повинні корелювати із змінами світових цін на нафту.

«Ідея плаваючого акцизу дозволить нівелювати коливання світових цін на нафту. Хочу також зазначити, що експеримент з впровадження такої ставки пропрацював кілька місяців в 2012 році і показав позитивний результат», - зазначив аналітик.

За словами Сіренка, зниження податків – це міра, яка дасть результат у короткостроковому періоді. Стратегічна помилка криється в тому, що уряд не стимулює розвиток видобутку сирої нафти і газового конденсату, їх переробки і виробництва українського палива.

«Потрібно стимулювати видобуток нафти і газового конденсату», - зазначив експерт.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в Україні ціни на паливо зросли в середньому на 1,5 грн за літр. За словами Сіренка, це було зумовлене збільшенням вартості нафтопродуктів на європейському ринку, за ціновими індикаторами якого працює український ринок.

У жовтні і листопаді зростання вартості палива в Україні продовжилося. Наприклад, протягом 11-12 листопада ціни на АЗС в середньому зросли на 10-60 коп. за літр. В результаті такого зростання 24 листопада вартість бензину А-95 досягла рекордного значення, починаючи з 2015 року, - 29,99 грн за літр.