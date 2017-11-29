Голова Житомирської ОДА Гундич підписав розпорядження про децентралізацію доріг регіону

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич затвердив склад комісії, яка проводитиме децентралізацію управління автодорогами загального користування місцевого значення. Як повідомили УНІАН у прес-службі ціього відомства, відповідне розпорядження № 465 Гундич підписав вчора, 28 листопада.

До складу цієї комісії входять працівники управління транспорту, розвитку інфраструктури та туризму ОДА , а також Служби автомобільних доріг в області. Очолює комісію заступник голови – керівник апарату Житомирської облдержадміністрації Олексій Ясюнецький.

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Крім цього, з 1 січня 2018 року реалізація повноважень у сфері управління автомобільними дорогами загального користування й місцевого значення покладається на управління транспорту, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської ОДА.

Тепер це управління здійснюватиме організацію експлуатаційного утримання вказаних доріг, поточних середніх та капітальних ремонтів автошляхів, тощо.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року до сфери управління Житомирської облдержадміністрації перейдуть майже 7 тис. км доріг регіону.