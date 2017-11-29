Авіакомпанія Iraqi Airways може почати польоти до України

Іракська авіакомпанія Iraqi Airways може почати польоти в Україну навесні 2018 року. Про це УНІАН повідомив заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань.

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"Ірак зацікавлений у відкритті прямого рейсу авіакомпанії Iraqi Airways в Україну. Ми поки передали договір на підписання іракській стороні і хочемо встигнути запустити авіасполучення до весни. Підписання відбудеться найближчим часом", - сказав він.

При цьому Доагвнь зазначив, що розвивати співробітництво між країнами надійшло від іракської сторони.

"Вони дуже зацікавлені у співпраці, особливо в авіасфері. Це була їх ініціатива приїхати", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Довгань повідомив, що польська авіакомпанія LOT Polish Airlines може почати польоти з Польщі в Дніпро, Вінницю та Івано-Франківськ.