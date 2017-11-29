Омелян звинуватив голову профільного комітету Ради Дубневича у брехні

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян сподівається, що поширювана головою комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярославом Дубневичем неправда проти нього скоро закінчиться.

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Про заявив Уніану міністр інфраструктури України Володимир Омелян, коментуючи заяву у ЗМІ інтерв'ю Дубневича, в якому той звинувачує Омеляна в затягуванні розгляду проекту закону, який вводив мораторій на стягнення з "Укрзалізниці" боргів Донецької залізниці, більшість активів якої знаходяться на окупованій Росією території.

"Неодмінно все таємне колись стане явним. Коли одна людина прикриваючись мандатом говорить неправду, то це не буде довго тривати. Це теж неправда (про те, що закон про тимчасовий мораторій на стягнення з "Укрзалізниці" боргів Донецької залізниці "завис" на узгодженні в міністерстві - УНІАН)", - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що стягнення величезних сум з "Укрзалізниці" не відбулося більшою мірою завдяки зусиллям міністерства, а не стараннями народних депутатів, які із запізненням прийняли закон про введення мораторію на виплати залізницею за взятими при президенті Януковичі кредитами в російських банках.

"Ми навпаки доклали всі зусилля, щоб цього не було", - уточнив Володимир Омелян, додавши, що саме через корупцію менеджмент "Укрзалізниці" свідомо йде на програш у подібних судових спорах.

"Нещодавно, "Укрзалізниця" програла 250 мільйонів гривень за незрозумілим судовим позовом, який був незрозуміло як програно. І він не має ніякого відношення до цього закону, і гроші тут же були проплачені. Як це сталося, до речі пан Дубневич добре знає відповідь", - у свою чергу, натякнув Омелян.

Крім того, міністр назвав брехнею звинувачення з боку Дубневичів і про те, що міністерство, нібито затягувало підготовку наказу про внесення змін до Збірника тарифів на перевезення вантажів і Методику розрахунку тарифів "Укрзалізниці".

"Це 209 наказ. Ми закінчуємо внутрішні процедури, він давно на зовнішньому обговоренні. Там проблема узгодження з деякими органами. Вже все узгодили, тому виходимо на фінішну пряму", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у який з'явився в ЗМІ інтерв'ю Ярослав Дубневич звинуватив міністра Омеляна в небажанні узгоджувати законопроект про тимчасовий мораторій на стягнення з "Укрзалізниці" боргів Донецької філії, а також затягуванні наказу про внесення змін до Збірника тарифів на перевезення вантажів і Методику розрахунку тарифів "Укрзалізниці".

Також, Дубневич спростував заяву міністра Омеляна про те, що він є підозрюваним у кримінальних справах, які веде Національне антикорупційне бюро.

Міністр інфраструктури вже неодноразово закликав правоохоронні органи публічно відзвітувати про результати перевірки підприємств, пов'язаних з народним депутатом від фракції "Блок Петра Порошенко", головою Комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярославом Дубневичем, які постачають "Укрзалізниці" велика кількість залізничних виробів.

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Раніше ЗМІ повідомляли про те, що на початку лютого обшук у працюючих в нафтогазовій сфері компаніях братів Дубневичів проводила СБУ. Тоді ж з'явилася інформація, що спецслужба розслідує зловживання фірм Дубневичів на суму 1 мільярд гривень.

У червні Вищий адмінсуд прийняв до розгляду скаргу управління Державної фіскальної служби у Львівській області, яка близько двох років домагається в судах позапланової перевірки "Корпорації КРТ", підозрюючи компанію в неправильному формуванні податкового кредиту на величезну суму.

В інтерв'ю УНІАН директор компанії "АТ Механіка" Віталій Руденко заявляв, що менеджмент "Укрзалізниці" з 2005 року не допускає його компанію до тендерів, використовуючи різні прийоми. Крім того, багато високопоставлені чиновники "Укрзалізниці" є помічниками Дубневичів.

Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого на них і членів їх сімей нерухомого майна. Зокрема, брати Дубневичи виявилися лідерами серед українських політиків за кількістю задекларованих готівкових коштів. Богдан Дубневич задекларував 11,5 мільйона доларів, його дружина Тетяна має 137,1 мільйона гривень. Ярослав Дубневич зберігає готівкою 8 мільйонів 230 тисяч доларів США, 2 мільйони 780 тисяч євро та 5 мільйонів гривень.