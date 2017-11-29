На Житомирщині у наступному році почнуть будівництво Північного обходу - ОДА

У наступному році розпочнеться будівництво Північного обходу Житомира. Як зазначається у повідомленні, реконструкція Північної об’їзної дороги Житомира по автодорозі М-06 "Київ-Чоп" розпочнеться з початку будівельного сезону 2018 року. Ремонтні роботи виконуватиме компанія Sinohydro Corporation Limited (Китай) на 22,3 кілометрах, після чого дорога матиме чотири смуги руху з проїзною частиною 2х7,5м.

Читайте такожДорожники готові виконати ремонтних робіт на 54 мільярди - "Укравтодор"Про те, що на Житомирщині втілюватимуть такий масштабний дорожній проект, голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич анонсував ще на початку цього року.

Впродовж цього року вирішувались питання щодо виділення необхідних земельних ділянок під реконструкцію. Станом на 28 листопада відведено 77,7 га землі, що становить 97,6% від необхідної кількості. Також навесні та влітку цього року лісівники очистили необхідні під будівництво дороги землі від дерев.

Роботи з реконструкції Північного обходу відповідно до контракту, який 28 листопада заключили Державне агентство автомобільних доріг України та компанія Sinohydro Corporation Limited, розпочнуться з початку будівельного сезону 2018 року й триватимуть два роки. Загальний обсяг фінансування проекту становить більше 42 млн євро.

Проектом на 22,3 кілометрах дороги М-06/Е40 "Київ -Чоп" передбачено: доведення дороги до І-Б технічної категорії, будівництво та реконструкцію 4 транспортних розв’язок в різних рівнях, реконструкцію трьох існуючих шляхопроводів через залізницю та вже існуючого мосту через річку Кам’янка, будівництво двох пішохідних мостів, влаштування освітлення та сучасних засобів з організації безпеки руху, тощо.

Довідка УНІАН. Автомобільна дорога М-06 "Київ-Львів-Чоп" перетинає Україну зі Сходу на Захід та забезпечує вихід до країн ЄС. Це - основний транзитний коридор через територію України, який забезпечує вихід на Угорщину, Словаччину та Польщу. Ця дорога включена до європейського маршруту Е 40, входить до міжнародного транспортного коридору №3 та національного коридору Європа-Азія.