"Укрзалізниця" призначила на зимові свята 9 додаткових поїздів

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в період новорічних та різдвяних свят, крім раніше призначених 7 додаткових потягів призначила ще два потяги з Києва в Тернопіль і Запоріжжя, повідомила прес-служба компанії.

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Додатковий швидкісний поїзд №747/748 Київ-Тернопіль-Київ здійснить рейси з Києва 29 грудня та 1 січня в 17:24 прибуде в Тернопіль о 23:25. Поїзд робитиме зупинки на станціях Козятин-1, Калинівка-1, Вінниця, Гнівань, Деражня, Хмельницький Волочиськ.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Тернополя 26 грудня і 2 січня о 04:06 і прибуде до Києва о 09:58.

Додатковий швидкісний поїзд №736/735 Київ-Запоріжжя-Київ здійснить рейси з Києва 30 грудня та 2 січня о 14:49 і прибуде до Запоріжжя о 21:57. Поїзд робитиме зупинки на станціях ім. Т. Шевченка, Знам'янка-Пасажирська, Олександрія, П'ятихатки-Пасажирська, Кам'янське, Дніпро-Головна.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься із Запоріжжя в 22:58 і прибуде до Києва о 06:10.

У повідомленні наголошується, що продаж квитків на цей потяг 25 грудня вже відкрита на офіційному онлайн-сервісі "Укрзалізниці" з продажу і бронювання квитків booking.uz.gov.ua, а також в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила на зимові свята 7 додаткових поїздів.

Також, "Укрзалізниця" призначила на 25 грудня додатковий рейс швидкісного двусистемного поїзду Skoda №747/748 за маршрутом Київ - Тернопіль – Київ.