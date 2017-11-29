З Рахова до Харкова курсуватиме "іменний" потяг

З 10 грудня цього року входить в дію новий розклад руху призначених пасажирських поїздів, який вже оприлюднений на офіційному сайті "Укрзалізниці", повідомляє life.ko.net.ua.

Читайте також"Укрзалізниця" призначила на зимові свята 9 додаткових поїздівТак, згідно з графіком, починаючи з 10 грудня між Сходом та Заходом курсуватиме ще один потяг №15/16, сполученням Харків-Рахів. Їздитити він буде через день. Тривалість поїздки – 19 год. 41 хв.

Вартість звичайного купейного квитка для дорослого – 800 грн. Квитки вже можна бронювати на офіційному сайті "Укрзалізниці".

Потяг сполученням Солотвино-Київ з 10 грудня курсуватиме щоденно, а не через день, як було до цього.