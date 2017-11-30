Хрещатик два місяці не перекриватимуть для руху транспорту через святкові заходи

У Києві на час проведення новорічних та різдвяних заходів, з 2 грудня 2017 року до 31 січня 2018 року, на Хрещатику щосуботи, щонеділі, у святкові та неробочі дні буде дозволено рух транспортних засобів. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

Водночас, з 29 листопада до 31 січня буде обмежено рух транспортних засобів (окрім міського наземного пасажирського транспорту, який працює у звичайному режимі) вздовж Володимирського проїзду – від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Михайлівської площі та на вулиці Володимирській – від Рильського провулку до Володимирського проїзду.

З 29 листопада до 31 січня заборонять рух всіх видів транспортних засобів вздовж Володимирського проїзду – від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі.

Окрім того, 19 грудня з 16.00 до 21.00, з 20.00 31 грудня до 3.00 1 січня, 1 січня з 14.00 до 21.00, 7 січня з 12.00 до 15.00 заборонять рух усіх видів транспортних засобів вздовж Володимирського проїзду, від вулиці Софійської до Михайлівської площі, а також на вулиці Володимирській, на ділянці від провулку Рильського до Володимирського проїзду.

У роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, які курсують через місце проведення культурно-мистецького проекту «Неорік на Софії», будуть внесені зміни.

Планується продовжити роботу міського пасажирського транспорту на 3 години та забезпечити цілодобову роботу фунікулеру в новорічну ніч.

Про зміни руху транспорту буде повідомлено додатково, зауважили у КМДА.

Як повідомляв УНІАН,"Укрзалізниця" призначила на зимові свята 9 додаткових поїздів.