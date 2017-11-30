Україна зайняла друге місце в рейтингу країн із найдешевшим інтернетом

Україна зайняла друге місце в рейтингу дешевизни інтернету, який склала британська консалтингова фірма BDRC Continental спільно з провайдером Cable.co.uk. Про це повідомляє Ain.ua.

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Компанії проаналізували вартість більше 3000 інтернет-тарифів у 196 країнах світу з серпня по жовтень 2017 року. Потім дослідники підрахували середньомісячну плату за широкосмуговий інтернет для кожної країни і перевели цю суму в долари США.

BDRC Continental і Cable.co.uk визначили, що в Україні вартість інтернет-послуг в місяць становить $5,47 — це другий показник в рейтингу дешевизни інтернету. На першому місці опинився Іран з ціною в $5,37. Найдорожчі тарифи на інтернет в Буркіна-Фасо — в середньому $954,54 в місяць. У першу п'ятірку рейтингу потрапили також Росія ($10), Молдова ($11) і Сирія ($12,15).

Згідно з даними дослідників, середньомісячна вартість інтернету в США становить $66,17 в Канаді — $54, у Німеччині — $34,22, а в Польщі — $19,22.

Раніше повідомлялося, що Україна зайняла 109 місце з 122 в рейтингу країн з найвищою швидкістю мобільного інтернету.