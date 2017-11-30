У 2018 році на експлуатацію та ремонт доріг Житомирщини спрямують понад 1,5 мільярда гривень

У наступному році на експлуатацію та ремонт доріг Житомирщини спрямують більше 1,5 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням голову ОДА Ігоря Гундича.

Як зазначається у повідомленні, з 1 січня 2018 року держава передає на обласний рівень дороги місцевого значення. Разом з передачею доріг планується виділити з дорожнього фонду близько 600 млн грн на експлуатацію і ремонт місцевих доріг і більше 1 млрд грн - на дороги державного значення.

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«У цьому році ми 600 млн грн отримали на експлуатацію, утримання, ремонт доріг. З них 249 млн грн надійшло від митних платежів. Використовуючи комплексний підхід, ми ремонтували у першу чергу місцеві дороги. Якщо у нас є опорна школа, ми купуємо автобус, то обов’язково робимо дорогу. Вже зробили 23 місцеві дороги, які ідуть до опорних шкіл. Від такого підходу на наступний рік ми відходити не будемо. Держава з початку року не лише передає нам місцеві дороги, але і виділятиме кошти на їх утримання і ремонт. Планується на місцеві дороги, за попередніми підрахунками, спрямувати 580 млн грн, і на державні – близько 1 мільярда гривень», – зазначає Гундич.

За словами голови облдержадміністрації, передача на обласний рівень доріг місцевого значення - процес довготривалий. «Зараз потрібно зробити дуже багато доріг. За один рік це не зробиться. Хочу попросити всіх набратися терпіння. Ми проводимо консультацію з представниками районів, ОТГ. У нас все попереду. Українські дороги стануть тими дорогами, на які ніхто скаржитися не буде», - сказав він.

Для прикладу Гундич зазначив, що, приміром, дорога "Житомир - Черняхів" буде включена у перелік ремонту доріг у наступному році.