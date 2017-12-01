Харків відсьогодні переходить на єдиний електронний квиток у транспорті (фото)

У Харкові з сьогоднішнього дня, 1 грудня, почав діяти єдиний електронний квиток. Поки що за допомогою E-ticket можна оплатити проїзд у трамваях і тролейбусах, з 1 січня система почне діяти в метрополітені. Вартість єдиного електронного квитка - 30 гривень.

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Як пише Status Quo, на зупинках громадського транспорту встановлено 323 термінали для купівлі електронних квитків. Переважно вони стоять в тих місцях, де раніше були кіоски для покупки паперових квитків. В терміналах можна купити як електронний квиток, так і паперовий квиток для разового проїзду в транспорті, що дійсний протягом доби. Там також можна поповнити E-ticket на суму до 500 гривень. Пізніше термінали будуть встановлені у вестибюлях метро. Карочками на метро старого зразка в разі, якщо на них залишилися гроші, можна буде користуватися ще рік.

У салонах трамваїв і тролейбусів встановлені валідатори - пристрої для оплати проїзду. В кожному трамваї або тролейбусі встановлено по 2-3 валідатори. Щоб оплатити проїзд, потрібно буде притулити до нього єдиний квиток. На валідаторі відображається дата, номер маршруту та підтвердження оплати проїзду. Залишок на карті на екрані валідатора не відображається. Також через валідатор необхідно відсканувати разовий квиток, куплений у терміналі. Сканування разових квитків буде можливе тільки на тих валідаторах, що встановлені біля кабіни водія.

Протягом перших декількох місяців, орієнтовно - трьох-чотирьох, у салонах трамваїв і тролейбусів будуть продовжувати працювати кондуктори. У них, як і раніше, можна буде придбати квиток на проїзд.

Пільговики поки що будуть користуватися в транспорті посвідченнями та пільговими картами на проїзд старого зразка.