В Україні з січня почнуть діяти нові тарифи на послуги пошти

Міністерство юстиції України зареєструвало рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), яке передбачає зміну граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку з 1 січня 2018 року, повідомила прес-служба НКРЗІ.

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«20 листопада 2017 року... в Міністерстві юстиції України зареєстровано рішення НКРЗІ від 17 жовтня 2017 N 535 «Про затвердження граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку та визнання таким, що втратив силу рішення НКРЗІ від 23 лютого 2017 N 97», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що зазначені граничні тарифи набирають чинності з 1 січня 2018 року, після публікації в Офіційному віснику України.

Згідно з інформацією держпідприємства «Укрпошта», вартість відправки ключових видів поштової кореспонденції знизиться. Так, вартість відправлення листа від 50 до 250 г знизиться на 3% до 7,5 грн, найбільше знизиться тариф для відправлень від 2 до 3 кг - на 55%, до 25 грн. Вартість відправки невеликих поштових листівок і листів (до 50 г) залишиться без змін і становитиме 5 грн.

Тариф для відправлення посилки вагою до 1 кг виросте на 20% - до 12 грн, для двокілограмових - на 8%, до 14 грн. Посилка до 4 кг коштуватиме 18 грн, що на 5,3% менше, ніж діючий тариф. Вартість пересилання посилок від 4 до 10 кг також знизиться, при цьому найбільше знизиться вартість відправлення посилки вагою 10 кг - на 18,9%, до 30 грн.

Також зміниться вартість міжнародних відправлень. Наприклад, тариф для комбінованого пересилання посилки до 5 кг до США виросте на 32%, тариф для авіадоставки в цьому напрямку - на 1%.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня НКРЗІ затвердила нові граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку, що передбачають подорожчання цих послуг у середньому на 16%. За інформацією НКРЗІ, розгляд питання про перегляд тарифів ініціював державний поштовий оператор - компанія "Укрпошта" у зв'язку з набуттям чинності нової редакції Порядку регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку, а також через зростання собівартості послуг.

Довідка УНІАН. НКРЗІ є колегіальним органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду у сфері зв'язку. Підпорядковується президенту України, підзвітна Верховній Раді. НКРЗІ складається з голови і п'яти членів комісії, які призначаються на посади президентом.

«Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш як 11 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. співробітників.

«Укрпошта» щорічно здійснює обробку та доставку споживачам більш як 240 млн поштових відправлень, 16 млн посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 млн переказів, а також доставляє більш як 83 млн пенсій.