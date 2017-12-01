Flydubai збільшила кількість рейсів з Одеси в Дубай

Авіакомпанія Flydubai (ОАЕ) з 27 листопада збільшила кількість рейсів до п'яти на тиждень з Одеси у Дубай. Про це УНІАН повідомили в міжнародному аеропорту «Одеса».

Читайте такожЕміратська авіакомпанія купить у літаків Boeing на $27 мільярдів«З 27 листопада кількість рейсів авіакомпанії Flydubai у напрямку Одеса-Дубай збільшується з трьох до п'яти на тиждень», - відзначили в аеропорту.

До раніше виконуваних рейсів по вівторках, четвергах і суботах додаються рейси у понеділок і п'ятницю. Час відправлення з аеропорту «Одеса» - 15:30, з Дубая - 11:00 за місцевим часом. Час польоту становить 4 години 50 хвилин з Одеси у Дубай і 5 годин 30 хвилин у зворотному напрямку.

Довідка УНІАН. Dubai Aviation Corporation, що діє як Flydubai, - державна бюджетна авіакомпанія ОАЕ з штаб-квартирою в міжнародному аеропорту «Дубай». Заснована у 2008 році.

Маршрутна мережа регулярних перевезень авіакомпанії складається з 95 пунктів на Близькому сході, в Африці, Азії і Європі.

Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.