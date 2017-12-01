Укртрансбезпека хоче запровадити електронний кабінет перевізника та врегулювати діяльність служб таксі

Укртрансбезпека запроваджує електронний кабінет перевізника та контролюватиме таксистів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, про це сьогодні у Житомирі повідомив перший заступник голови Укртрансбезпеки України В’ячеслав Дідківський під час комісії з питань безпеки дорожнього руху.

За його словами, Державна служба України з безпеки на транспорті до кінця 2018 року планує запустити в роботу електронний кабінет перевізника та запровадити процедуру врегулювання нелегальних перевезень.

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"Ми маємо багато функцій, які визначені положенням, але не маємо інструментів для їх реалізації. Найближчим часом запланований інфраструктурний день у Верховній Раді України. Ми підготували ряд законопроектів - починаючи з таксі і закінчуючи габаритно-ваговими комплексами, щоб розширити наші можливості", - сказав Дідківський.

Він додав, що на ринку працює суб’єкт, який не декларується жодним законодавчим актом – це диспетчерська служба. "Де-факто вони присутні на ринку, а де-юре – жодних вимог для них немає. Цим ускладнюється процедура врегулювання перевезень. Законопроект чітко визначає вимоги, критерії, систему контролю, тощо", - зазначив посадовець.

Крім цього, Укртрансбезпеки вносить зміни у ліцензійні умови - до кінця наступного року буде запроваджений електронний кабінет перевізника, де він зможе отримати ліцензію, не виїжджаючи у Київ і не створюючи черги.

"Вже є фінансування із бюджету представництва ЄС в Україні, вже розроблене технічне завдання та вже розробляється програма. Також до кінця року всі бази даних, всі адміністративні послуги будуть переведені в електронний вигляд. Всі питання, які виникають в частині видачі дозволів, мають бути мінімізовані шляхом отримання бронювання даного дозволу в електронному вигляді, а вже програма буде приймати рішення. 3-4 дні дозвіл не забрали – він анулюється і надається можливість іншому перевізнику", – розповів Дідківський.

Також на комісії представники райдержадміністрацій та об'єднаних територіальних громад напрацьовували спільні рішення, щоб належним чином розпочати зимовий період.