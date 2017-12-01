Гройсман анонсував реконструкцію двох регіональних доріг у 2018 році

У наступному році будуть реконструйовані дороги Київ-Чернівці та Харків-Суми, а також ряд інших українських доріг. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в п'ятницю.

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"Наступного року буде реконструйовано дорогу з Києва до Чернівців, Харків-Суми. Також в бюджеті передбачено реалізацію проекту Go Highway (передбачає ремонт доріг в Україні для з'єднання Півдня України з Балтійським морем автобаном – УНІАН). Мова йде про кількох областях, які будуть охоплені реалізацією це проекту - це Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниччина, Черкащина, Одещина, Миколаїв і Херсон. На ці цілі ми передбачаємо 4 мільярди гривень. Окремо Київ–Харків-Довжанський та Дніпро-Решетилівка. Це тільки окремі проекти великих автострад, на яких буде проводитись будівництво", - сказав він.

Також, Гройсман зазначив, що на безпеку на українських дорогах, крім 5% від Дорожнього фонду, будуть виділені кошти за рахунок акцизу на імпортні нафтопродукти.

"З 1 січня 2018 року запрацює Дорожній фонд. Ми передбачаємо окремі витрати цього фонду в розмірі 5% (на безпеку – УНІАН). Ми зараз знайшли механізм додаткового фінансування безпеки за рахунок акцизу на імпортні нафтопродукти. Ми повинні в наступному році віддати безпеки українських доріг важливий пріоритет. Люди не повинні гинути на дорогах через відсутність нормальної розмітки, освітлення, безпечних переходів, поділу зустрічного руху. Тому ми направимо серйозні ресурси в 2018 році на підвищення безпеки під час дорожнього руху", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, на капітальний ремонт автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський буде виділено в 2018 році 2 мільярди гривень, а на будівництво швидкісного автомобільного сполучення Gо Highway, яка з'єднає Балтійське море і порти України, буде виділено в 2018 році 4 мільярди гривень.

У свою чергу, в "Укравтодорі" заявляли, що на реконструкцію автомобільної дороги Р-52 Решетилівка-Дніпро буде виділено 350 мільйонів гривень.

За підсумками 2017 року "Укравтодор" планує відремонтувати близько 2 тисяч кілометрів доріг, що є найбільшою кількістю відремонтованих доріг в країні за останні 5 років.

Раніше Омелян заявляв, що наступного року в Україні може бути відремонтовано близько 4-5 тисяч кілометрів доріг державного значення у разі затвердження держбюджету на 2018 рік з обсягом фінансування дорожнього господарства в розмірі 40 мільярдів гривень.