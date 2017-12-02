Дороги Житомирщини прибирають 35 одиниць техніки - ОДА

Дороги Житомирщини прибирають 35 одиниць техніки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму.

Як зазначається у повідомленні, у зв’язку з погіршенням погодних умов на Житомирщині за дорученням голови Житомирської облдержадміністрації Ігоря Гундича зараз в оперативному режимі забезпечується проїзд автошляхами області.

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Так, станом на 17.00 год. 2 грудня на дорогах Житомирської області місцевого та державного значення працює 35 одиниць техніки, задіяно більше 40 осіб.

Зокрема, на автодорозі М-06 "Київ-Чоп" працює 12 спецмашин.

У черговому режимі перебуває 19 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, синопитики попередили про погіршення погодних умов на всій території Житомирської області, де 3-5 грудня передбачається мокрий сніг, а на дорогах - ожеледиця.