Окупанти заявили, що звели всі опори автодорожньої частини мосту до Криму

Будівельники моста через Керченську протоку до окупованого Криму заявили, що встановили всі опори його автомобільної частини, повідомляє РИА Новости з посиланням на інфоцентр "Кримський міст". Опори під залізницю готові наполовину.

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Представник замовника будівництва, начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодору Роман Новіков розповів, що мостове полотно автодорожньої частини зібрали вже на 95%.

Взимку планується продовжити установку опор і прольотів залізничної частини мосту, а також облаштування автодороги. За словами Новікова, з 19 кілометрів мосту будівельники повністю заасфальтували майже дев'ять. Роботи продовжать навесні.

Початок руху автомобілів мостом через Керченську протоку, який з'єднає окупований Крим і Краснодарський край РФ, заплановано на грудень 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, міністр інфраструктури України Володимир Омелян вважає, що будівництво Керченського мосту потрібно терміново зупинити і це можливо тільки під тиском міжнародних партнерів і додаткових санкцій проти Росії.