Що купують українці: ТОП-5 лідерів продажів на авторинку

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в листопаді 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року знизилися на 1% - до 7677 одиниць, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

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За підсумками минулого місяця лідером стала японська Toyota з результатом 840 проданих авто, що на 1,3% менше, ніж у листопаді 2016 року.

Другою за популярністю автомобільною маркою в листопаді на українському ринку був Renault з результатом 749 авто, що на 11% менше, ніж у листопаді 2016 року

На третьому Skoda - 610 авто, що на 20% більше, ніж у листопаді 2016 року.

На четвертому місці німецький Volkswagen з показником 590 проданих авто. При цьому продажі Volkswagen щодо листопада 2016 року зросли на 19%.

А на п'ятому з обсягом продажів у 481 нову машину і падінням на 5% - бренд KIA.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року продажі нових легкових автомобілів в Україні в порівнянні з 2015 роком зросли на 41% - до 65,5 тис. одиниць.

На думку експертів, продажі нових легкових автомобілів в 2017 році порівняно з 2016 роком можуть зрости на 32-38%.