Паливо в Україні за чотири місяці подорожчало в середньому на 3 гривні

Середні роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні з початку останнього періоду їх значного зростання (з серпня по листопад 2017 року зросли на 2,8-3,3 гривні за літр. Про це кореспонденту УНІАН повідомив аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко.

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За інформацією UPECO, за станом на 1 грудня середня вартість бензинів А-92 і А-95 на АЗС України становила 27,08 і 27,85 гривні за літр, а дизельного палива – 25,59 гривні за літр.

Експерт також додав, що станом на 4 грудня максимальні ціни зафіксовані на АЗС під брендами OKKO, WOG і SOCAR. Вартість бензинів і дизельного палива на даних заправках знаходиться на рівні: А-92 – 28,99 гривні за літр, А-95 – 29,99 гривні за літр, А-95 "Преміум" – 30,99 гривні за літр, дизпаливо – 27,49 гривні за літр, дизпаливо "Преміум" – 28,49 гривні за літр.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в Україні ціни на паливо зросли в середньому на 1,5 гривні за літр. У жовтні і листопаді зростання вартості палива в Україні продовжилося. За словами Сіренка, це було обумовлене збільшенням вартості нафтопродуктів на європейському ринку, за ціновими індикаторами якого працює український ринок.

Раніше експерт заявляв, що для стримування зростання цін уряду України слід переглянути податкову політику, а саме знизити ставки акцизів на нафтопродукти. Також Сіренко вважає, що доцільно було б повернутися до практики плаваючої ставки акцизу, значення якої буде корелювати із змінами світових цін на нафту.