На безпеку дорожнього руху в Україні виділять майже 2 мільярди - Омелян

На реалізацію заходів з підвищення безпеки дорожнього руху в Україні в наступному році буде спрямовано 1,9 мільярда гривень, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на брифінгу в Києві.

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"Є гарантовані 5% від Дорожнього фонду - 1,5 мільярда гривень на наступний рік. На додаток до цього, отримавши кошти від Європейського Союзу, в загальному ми направляємо на заходи безпеки 1,9 мільярда гривень", - сказав він.

За словами Омеляна, Мінінфраструктури отримає від Євросоюзу 400 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на безпеку дорожнього руху.

"Новий транш, отриманий міністерством, ми плануємо витратити на... дорожню безпеку. Ми плануємо направити близько 400 мільйонів гривень в 2018 році. Це будуть кошти Європейського Союзу для того, щоб знизити до мінімуму смертність наших громадян на українських дорогах", - повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінінфраструктури зазначало, що планує, починаючи з 2018 року, щорічно спрямовувати на підвищення безпеки на дорогах 5% від коштів, зібраних у Дорожньому фонді, який запрацює з 1 січня 2018 року. За даними голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослава Дубневича, за 26 років незалежності України на дорогах загинуло близько 160 тисяч осіб, понад 5 мільйонів осіб було травмовано. Щорічно на дорогах гине близько 5 тисяч осіб. За даними експертів Світового банку, травми і смерть на автошляхах в Україні призводять до щорічних збитків у розмірі 5 мільярдів доларів.