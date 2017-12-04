General Electric поставить "Укрзалізниці" у вересні 2018 року 30 локомотивів

18:29, 04 грудня 2017
Транспорт/Звя'зок
730

Також до кінця року буде підписано угоду про стратегічне партнерство з реалізації 7-річної програми оновлення рухомого складу "Укрзалізниці".

фото uk.wikipedia.org

Американський гігант General Electric Transportation в рамках першого етапу проекту з оновлення рухомого складу "Укрзалізниці" поставить залізничної компанії у вересні 2018 року 30 локомотивів, які зібрані в тому числі і з українських запчастин.

Читайте також"Укрзалізниця" хоче купити 30 локомотивів американської General Electric зі зборкою в Україні

Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів України з посиланням на домовленості, які були досягнуті під час зустрічі керівництва американської компанії з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

У повідомленні наголошується, що до кінця року буде підписано угоду про стратегічне партнерство з реалізації 7-річної програми оновлення рухомого складу "Укрзалізниці".

"Радий, що ми финализировали наші домовленості, і до кінця року всі документи повинні бути погоджені й підписані. Уряд сприятиме цьому процесу", - цитуються в повідомленні слова глави уряду.

Згідно з повідомленням, сторони погодилися, що в рамках виконання всіх домовленостей використання українських виробничих потужностей зросте до 40%. Крім того, досягнута домовленість, що продукція українського виробництва, створена на основі технологій і з дотриманням стандартів GE, буде використана в інших проектах GE Transportation в інших країнах.

GE Transportation підтвердила готовність протягом всього проекту поставляти в Україну технології, проводити навчання фахівців, а також опрацювати можливості доступу до кредитних ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що "Укрзалізниця" розраховує на початок спільного виробництва локомотивів з американською компанією General Electric в 2018 році.

3 жовтня президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом і виконавчим директором американської компанії General Electric Transportation Джеймі Міллером, на якій, зокрема, обговорювалися перспективи участі американської сторони у модернізації "Укрзалізниці".

4 жовтня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що "Укрзалізниця" і General Electric Transportation домовилися підписати рамкову угоду про співпрацю.

Довідка УНІАН. General Electric – американська багатогалузева корпорація, виробник багатьох видів техніки, включаючи локомотиви, енергетичні установки (в тому числі атомні реактори), газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, побутову та освітлювальну техніку, пластмаси та герметики.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #General Electric Transportation