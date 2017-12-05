Україна та Китай підписали дорожню карту по "Шовковому шляху"

Україна і Китай підписали дорожню карту щодо реалізації ініціатив "Економічний пояс Великого шовкового шляху" і "Морський шовковий шлях", покликаних посилити економічне співробітництво між Європою і Азією. Про це повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter.

Читайте такожГройсман: транзит товарів через Україну може зрости в 20 разів – до $300 мільярдів

"Україна і Китай підписали дорожню карту (план дій) з реалізації ініціативи "Економічний пояс Великого шовкового шляху" і "Морський шовковий шлях", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Китай входить у десятку країн - найбільших торговельних партнерів України. Найбільшою статтею українського експорту в Китай є продовольство. Наприкінці 2016 року Україна і Китай вели попередні консультації про можливості формування зони вільної торгівлі між двома країнами.

Ініціатива Китаю "Один пояс - один шлях" передбачає розвиток торговельних відносин між Китаєм і Європою. Посол КНР в Україні Вей Ду зазначав, що цей проект є немислимим без України.

Проекти в рамках "Шовкового шляху" в перспективі можуть дозволити Україні обійти транзитні обмеження Росії в країни Середньої Азії.