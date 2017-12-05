Які автомобілі купує український бізнес: топ-3 лідерів продажів

Обсяг продажу нових комерційних автомобілів в Україні в листопаді 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року знизився на 0,2% і становив 1029 тис. авто, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

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Згідно з повідомленням, найпопулярнішою маркою серед нових комерційних авто залишається Renault. За звітний період було реалізовано 169 цих автомобілів, що на 8% менше за показник листопада минулого року.

На другому місці Fiat – 120 проданих автомобілів. Листопадові продажі цієї марки на 6% перевищили показник річної давності.

На третій позиції Ford - 104 автомобілі за місяць, що на 6% більше за листопад 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укравтопрому", обсяг продажу нових комерційних автомобілів в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком зріс на 62% і становив 8,354 тис. авто.