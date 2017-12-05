"Укрзалізниця" запускає 10 нових маршрутів по Україні

17:45, 05 грудня 2017
Транспорт/Звя'зок
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У новому графіку руху курсуватиме 190 пар пасажирських поїздів, з яких 110 цілорічних.

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Публічна акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця", згідно з новим графіком руху поїздів на 2017/2018 рік, з 10 грудня запустить 10 нових маршрутів по Україні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов на прес-конференції.

"У новому графіку ми запустили нові маршрути. В цьому графіку курсуватиме 190 пар пасажирських поїздів, з яких 110 цілорічних. В цілому це більш як 3000 вагонів... Всі оголошені нові маршрути будуть запущені з 10 грудня", - сказав він.

Згідно з презентацією, яку представив Кравцов, новими маршрутами будуть: поїзд 1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка, який відправлятиметься о 19:50; поїзд 46/45 Ужгород - Лисичанськ, відправлятиметься о 19:50 і прибуватиме о 6:25; поїзд 7/8 Одеса - Харків, відправлятиметься о 21:27 і прибуватиме до Харкова о 21:31; поїзд 12/11 Львів - Одеса, відправлятиметься о 22:15 і прибуватиме до Одеси о 22:05, у зворотному напрямку поїзд прибуватиме до Львова о 7:25; поїзд 128/127 Ковель - Харків відправлятиметься о 14:20 і прибуватимуть до Харкова о 12:09; поїзд 146/145 Львів - Чоп, відправлятиметься зі Львова о 21:00; поїзд 782/781 Київ - Черкаси - відправлення о 19:16 і прибуття до Черкас о 22:40; поїзд 26/25 Одеса - Яремче, відправлятиметься о 18:26 і прибуватиме до Яремча о 6:33; поїзд 38/738 Київ - Запоріжжя - Київ, відправлятиметься о 21:10 і прибуватиме до Запоріжжя о 6:29; поїзд 329/330 Суми - Шостка, курсуватиме 4 рази на тиждень.

Як повідомляв УНІАН, з 3 листопада "Укрзалізниця" запустила новий швидкісний потяг «Інтерсіті» № 747/748 за маршрутом Київ - Тернопіль - Київ.

«Укрзалізниця» - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Теги: #поїзди в Україні#рух поїздів